Siswa SMK dan Pendidikan Khusus Tampilkan Berbagai Produk Olahan dan Karya Pada Lomba Kompetensi

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Puluhan stand sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Se Bangka Belitung dan Pendidikan Khusus tampilkan berbagai produk olahan hingga karya pada kegiatan lomba kompetensi tingkat provinsi di halaman Kantor Gubernur Babel, Senin (4/9/2023).

Berbagai produk olahan mulai dari makan, minuman, kerajinan hingga hasil karya produk lainnya ditampilkan para siswa/siswi SMK dan Pendidikan Khusus untuk diperkenalkan kepada masyarakat.

Selain sebagai ajang kompetensi, pada kesempatan ini juga menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan produk olahan sekaligus melatih para pelajar untuk terjun langsung kedunia bekerja atau wirausa.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Bangka Belitung, Ervawi mengungkapkan, tujuan digelarnya kegiatan Lomba Kompetensi ini sebagai pemacu untuk mengasah skil (kemapuan-red) para siswa, khususnya anak-anak SMK dan Pendidikan Khusus.

"Kegiatan ini memang rutin digelar, khususnya lomba kompetinsi siswa untuk SMK dan ini untuk menggali potensi atau skil-skil baik ditampilkan untuk berkompetinsi di dunia pekerjaan ataupun di tingkat nasional. Dan kegiatan ini mengajak anak-anak kreatif ada ajangnya, ini harus disalurkan motivasinya," jelas Ervawi, Senin (4/9/2023).

Dia berharap melalui kegiatan ini, para siswa/siswi SMK merasa terpacu untuk punya kreasi dan skil yang baik sesuai dengan kejuruan.

"Harapannya melalui kegiatan ini kita membuka peluang anak-anak untuk berkompetisi dan melatih skil dan kita juga mengandeng atau berkolaborsi dengan perusahan ataupun pihak terkait agar bisa mengunakan lulusan untuk bisa bekerja sesuai bidang atau kompetensi yang dimiliki," ucapnya.

Sementara itu PJ Gubernur Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu ikut mensuport kegiatan lomba kompetensi ini.

Menurutnya, kreativitas siswa/siswa perlu didukung agar generasi muda menjadi penerus Bangka Belitung yang lebih baik.

"Melalui kompetensi ini bisa menambah minat, kreativitas dan menunjukan anak SMK siap pakai dimanapun juga. Melalui ini juga bisa langsung dilirik perusahaan untuk tenaga kerja anak SMK sehingga menajdi generasi-generasi yang unggul," ucapnya.

Sementara itu diketahui ada 24 Kompetensi Lomba Siswa SMK, dengan hadiah utama pada bidang otomotif yaitu satu unit mobil Ignis berwarna biru yang didukung oleh PT Suzuki Jagorawi Motor.

Serta ada 9 bidang lomba pendidikan khusus meliputi membatik, tata boga, teknologi informasi, hantaran, kecantikan, kreasi barang bekas, merangkai bunga, kriya kayu dan menjahit.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)



Caption: Stand para siswa/siswi SMK dengan menampilkan berbagai produk olahan dan karya pada lomba kompetensi tingkat provinsi di halaman Kantor Gubernur Babel, Senin (4/9/2023). (Bangkapos.com/Sela Agustika).



--

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "bangkaposmaillinglist" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to bangkaposmailinglist+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/bangkaposmailinglist/CACXtuRdbkt persen2Bu_WcaJLTHJbjPf4hRMQ0-WVg1xX4QXhc0bOELnA@mail.gmail.com.