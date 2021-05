Apakah Penyakit Kolesterol Bisa Sembuh Total? Simak Penjelasan Dokter Spesialis Jantung Ini

BANGKAPOS.COM - Penyakit kolesterol tinggi yang tidak dikendalikan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.

Tak pelak, banyak penderita yang didiagnosis penyakit ini khawatir masalah kesehatannya bisa menurunkan kualitas hidup di masa mendatang.

Lantas, apakah penyakit kolesterol bisa sembuh total? Berikut penjelasan ahli.

Penyakit kolesterol bisa sembuh total?

Dokter spesialis jantung dari All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India, Dr. Nitish Naik menjelaskan, penyakit kolesterol tinggi tidak bisa sembuh total, tetapi masalah kesehatan ini bisa dikendalikan.

Menurut Dr. Naik, tidak ada obat khusus yang bisa menyembuhkan kolesterol tinggi secara permanen.

Obat kolesterol yang diberikan dokter dapat mengembalikan kadar kolesterol ke kisaran normal selama beberapa saat.

Tetapi, pasien tidak boleh lengah untuk terus-menerus menjalankan pola hidup sehat seumur hidup.

“Obat kolesterol memainkan peran penting untuk mengontrol kadar kolesterol. Namun, begitu kolesterol sudah normal, jangan lupa untuk terus mengontrol gaya hidup sehat,” kata dia, melansir Wellthy.

Dilansir dari Medical News Today, obat penurun kolesterol dapat membantu mengontrol kadar kolesterol tinggi agar tetap normal dalam hitungan minggu atau bulan.