Media Singapura Ungkap Kabar Baik Penelitian Vaksin Sinovac di Indonesia, Begini Isinya

BANGKAPOS.COM -- Media Singapura mengungkapkan kabar baik tentang vaksin Sinovac. Vaksin asal China itu disebut efektif untuk orang tua dan pemilik penyakit simtomatik.

Demikian artilel The Straits Times yang ditulis Wahyudi Soeriaatmadja, berjudul "Indonesia study shows Sinovac Covid-19 vaccine 85% effective against symptomatic illness among older folk,".

Pada artikel itu, The Straits Times mengungkapkan sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 Sinovac, CoronaVac, 85 persen efektif terhadap penyakit simtomatik dan 92 persen terhadap rawat inap di kalangan orang tua di Jakarta, kata pemerintah Indonesia, Jumat (6 Agustus) malam.

Vaksin buatan China 95 persen efektif dalam mencegah kematian, menurut grafik dari kementerian kesehatan Indonesia.

Efektivitas terhadap penyakit simtomatik berkurang menjadi 35 persen jika hanya suntikan pertama yang diberikan.

Angka tersebut berdasarkan penelitian yang melibatkan 86.936 warga Jakarta berusia 60 tahun ke atas antara Maret dan April tahun ini.

Efektivitas vaksin mengacu pada kinerja vaksin dalam populasi di bawah situasi dunia nyata, sedangkan kemanjuran vaksin mengacu pada kinerja vaksin dalam situasi uji klinis terkontrol, menurut Bank Dunia.

Studi ini juga mengungkapkan bahwa kemungkinan orang tua yang divaksinasi meninggal karena Covid-19 hingga 15 kali lebih kecil daripada seseorang yang tidak divaksinasi.

Angka efektivitas CoronaVac di Jakarta lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh Chili, di mana ditemukan 58,5 persen efektif dalam mencegah penyakit simtomatik di antara 8,6 juta orang Chili yang menerima suntikan antara Februari dan Juli, Reuters melaporkan.

Indonesia menargetkan untuk menginokulasi 214 juta orang - atau sekitar tiga perempat dari populasi, termasuk mereka yang berusia antara 12 dan 18 tahun - pada akhir tahun ini. Sejauh ini, sekitar 20 juta telah menerima kedua tembakan.'

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia melakukan pendekatan tiga arah dalam memerangi gelombang Covid-19: meningkatkan vaksinasi; menerapkan protokol kesehatan yang ketat; dan meningkatkan pengujian dan penelusuran.

"Pertama, kita mempercepat vaksinasi terutama di daerah dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi tinggi. Pengujian dan penelusuran akan dilanjutkan dengan isolasi dan pengobatan," kata Jokowi saat mengumumkan perpanjangan lockdown sebagian selama seminggu. , terutama di sebagian Jawa - termasuk Jakarta - dan Bali.

Dia berjanji bahwa negara akan mendirikan fasilitas karantina yang lebih terpusat dan menjamin ketersediaan pasokan obat-obatan dan oksigen.

Lockdown yang dimulai pada 3 Juli mencakup sebagian Jawa dan Bali, dan 15 kota dan kabupaten lainnya di tempat-tempat seperti Sumatera dan Sulawesi.

Ini telah menyebabkan penangguhan sebagian besar kegiatan dan penutupan tempat-tempat umum yang tidak penting, termasuk mal, tempat ibadah, dan taman. (*)