Cabuli dan Perkosa Bocah Perempuan, Atok Rembo Dibekuk Polisi, Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Hasan Basri (56) warga Lingkungan Parit Pekir dibekuk Tim Kelambit Buser Polres Bangka Senin (26/10/2021) malam saat santai dikediamannya Kawasan Parit Pekir Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.

Pria yang akrab disapa Atok Rembo ini dibekuk setelah dilaporkan mencabuli dan menyetubuhi anak SD anak temannya sendiri yamg maaih berusia 11 tahun sebut saja Mekar.

"Tersangka kita amankan setelah mendapatkan laporan dari orangtua dan guru korban," kata Kasat Reskrim AKP Ayu Kusuma Ningrum Selasa (26/10/2021)

Tim Kelambit Buser Polres Bangka langsung bergerak Senin (25/10/2021) dipimpin oleh Kanit Aipda Nanang mencari keberadaan pelaku Atok Rembo.

Setelah guru Mekar bersama korban ke rumah sakit dan mendapati selaput dara korban sudah robek.

Awalnya Atok Rembo yang berprofesi sebagai nelayan ini diketahui tidak dirumah sedang membeli es untuk mengisi kapal. Namun pada malam hari Atok Rembo diketahui sudah kembali kerumah.

Tim Kelambit Buser Polres Bangka bergerak cepat mendatangi kediaman Atok Rembo dan membekuknya saat santai.

Aok Rembo kemudian dibawa ke Polres Bangka guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan korban Mekar dirinya tidak hanya dicabuli dengan tangan. Namun juga dua kali ditiduri oleh Atok Rembo dengan ancaman.

Tersangka dijerat dengan pasal berlapis UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal 81 Ayat (2) Pasal 76 D UU RI No 35 Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.

"Tersangka kita jerat dengan UU perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara," tegas AKP Ayu Kusuma Ningrum.

(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)