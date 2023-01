Puluhan Parekraf di Pantai Pasir Padi Terima Bantuan dari Pemkot Pangkalpinang, Total Rp1,440 Miliar

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Puluhan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ( parekraf ) di bidang kuliner, kriya, dan fesyen di kota Pangkalpinang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota ( Pemkot ).

Untuk bantuan tersebut, Pemkot Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ), menggelontorkan dana miliaran rupiah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.

Kepala Dinas Pariwisata Pangkalpinang M Yasin mengatakan, anggaran sebesar Rp1,440 miliar digelontorkan untuk membantu sekitar 60-an pelaku parekraf yang ada di Pantai Pasir Padi.

Adapun anggaran tersebut merupakan Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan untuk bantuan operasional usaha.

"Insentif ini melalui bantuan sosial yang diberikan kepada individu pelaku ekonomi sub ekonomi kreatif yang ada," kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (13/1/2023).

Dari 17 sub sektor ekonomi kreatif di Indonesia, setidaknya ada dua sub sektor yang mendapatkan stimulus bantuan dari DID. Pertama, sub sektor kuliner dan sub sektor musik.

KSP Moeldoko didampingi Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, dan Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, berfoto bersama usai secara simbolis menyerahkan bantuan permodalan kepada para pelaku ekraf di Pantai Pasir Padi, Jumat (13/1/2023). (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sub sektor lain juga turut mendapatkan bantuan, mulai dari pengembang permainan, arsitektur, desain interior, seni rupa, desain produk, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan dan aplikasi.

Anggaran sebesar Rp1,440 miliar ini dibagikan kepada 20 pelaku usaha sub sektor ekonomi kreatif (Ekraf) sebesar Rp20 juta.

Lalu, sembilan pelaku ekraf sub sektor kriya, dan satu sub sektor fesyen sebesar Rp27 juta. Serta dua pelaku ekraf sub sektor musik masing-masing Rp60 juta, serta 30 pelaku ekraf sebesar Rp50 juta.

"Mereka ini tergabung dalam beberapa komunitas. Bahkan ada berapa pelaku ekonomi terdiri dari hampir 30 pelaku ekonomi, masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp50 juta rupiah," jelas Yasin.

Bantuan operasional usaha itu bisa juga digunakan untuk pembelian peralatan.

Namun yang pasti, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif atau tidak ada hubungan dengan usahanya.

Nantinya, penerima bantuan juga diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan yang diterima.

Bantuan ini pula diperuntukkan untuk penambahan modal kerja dalam rangka membantu pelaku usaha parekraf untuk keberlangsungan usahanya, khususnya akibat pandemi Covid-19.