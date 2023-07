Datang Berenam Cuma Bayar Berlima, Serunya Promo Bukber di Swiss Belresort Belitung

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Buka puasa bersama (bukber) menjadi momen yang tepat untuk bersilaturahmi dengan keluarga, rekan dan rekan, bahkan bisa sekaligus reunian. Spesial pada Ramadan ini, Swiss Belresort Belitung punya promo bukber menarik yang cocok buat beramai-ramai.

Soal menu, tamu akan dimanjakan dengan variasi menu yang berbeda-beda yang sudah disusun tiap harinya. Sajian takjil, hidangan utama ala Mediterania dan Nusantara, salad, sup, juga hidangan penutup yang manis dapat dinikmati.

Penyajiannya pun secara buffet atau prasmanan sehingga tamu bisa memilih makanan dan porsinya sesuai keinginan atau all you can eat.

"Kami juga punya promo khusus, bayar lima orang, gratis satu orang. Jadi kalau datang berenam, cuman bayar lima aja," kata Food and Beverage Manager Swiss-Belresort Belitung, Miftahol Arifin, Rabu (29/3/2023).

Suasana bukber di hotel berbintang empat ini tentunya akan terasa berbeda. Sembari menunggu waktu berbuka, tamu yang datang bisa asyik berfoto-foto karena area restorannya pun langsung menghadap kolam renang dan lautan.

Menu buka puasa di Swiss Belresort Belitung bakal disiapkan mulai pukul 17.30 WIB hingga 21.00 WIB. Buat menikmati serunya buka puasa di hotel yang berada di Jalan Tanjung Kelayang ini, cukup dengan membayar Rp150 ribu nett.

Buat informasi dan pemesanan, langsung aja menghubungi Arifin di 0812 5864 2375, Vivi di 0819 4927 2177 atau Panca di 0819 2958 4723. Yuk buruan pesan sekarang juga. (Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)