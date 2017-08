Tak Disangka, Restoran Seafood Ini Beri Diskon Kepada Pelanggan Wanita Berdasarkan Ukuran Bra

GARA-GARA bra, sebuah restoran makanan laut di Hangzhou, Cina menjadi sorotan publik di wilayah tersebut.

Hal itu ternyata dipicu karena restoran laut tersebut melakukan pemasaran baru dengan menawarkan diskon kepada wanita berdasarkan ukuran payudara.

Berdasarkan poster yang berada di luar restoran Trendy Shrimp itu terdapat tagline - 'the whole city is looking for BREAST', menawarkan kepada wanita yang memiliki cup bra berukuran A diskon sebesar 5%, sementara wanita yang berukuran cup G (payudara yang berukuran 25cm) akan mendapat potongan harga sebesar 65%.

Sayangnya, jika berbicara tentang seksi ya penawaran itu hanya dilakukan kepada wanita dan bukan pria.

Namun, penawaran yang dianggap tidak senonoh dan hanya bermotif untuk menaikkan penjualan restoran makanan laut itu, membuat netizen marah.

Restoran itu dianggap melakukan tindakan keterlaluan dan diskriminasi terhadap wanita.