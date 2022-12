Promosikan Pariwisata Bangka, Dinparbud Rancang 18 Even Pariwisata 2023

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dalam rangka meningkatkan promosi kepariwisataan dan daya tarik wisata di Kabupaten Bangka, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinparbud) Kabupaten Bangka akan melaunching Kalender Even Pariwisata Tahun 2023.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Rismy Wiramadonnah mengatakan pembuatan Kalender Even Pada 2023 ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai agenda kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bangka selama satu tahun, sehingga pelaku usaha dan wisatawan bisa mengetahui lebih dini mengenai even-even yang ada di Kabupaten Bangka," kata Wira, sapaan akrabnya, Kamis (15/12/2022).

Diungkapkannya, pada tahun 2023, Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka mencanangkan 18 even dengan menambah jumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangka.

"Kegiatan ini diharapkan dapat memperbanyak jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka, baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara. Dengan harapan semua pihak bisa membantu untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Bangka," ungkap Rismy.

Menurutnya, untuk mempermudah masyarakat atau wisatawan dalam memperoleh informasi mengenai even yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka juga memiliki 2 media sosial aktif yang dijalankan secara up to date melalui Instagram tic_bangka dan website https://exotic.bangka.go.id/kalender/ yang merupakan akun resmi Dinparbud Kabupaten Bangka.

18 Even Pariwisata Kabupaten Bangka Tahun 2023:

1. Festival Imlek (2-4 Februari) 2.Festival Mandi Belimau (19 Maret) 3. Festival Likur Tanglong (23 Maret)

4. Bangka Expo (25-29 April)

5. Pemilihan Bujang Miak 2023 (26-28 April)

6. Malam Unjuk Bakat Bujang Miak 2023 (27 April)

7. Sungailiat Triathlon 2023 (13 Mei)

8. Festival Mapur ( Mei)

9. Festival Takari (8 Juni)

10. Festival Kenango (18-20 Juli)

11. Festival Kampung Natak (11-13 Agustus)

12. Festival Kelesan Belinyu (20 Agustus)

13. Sungailiat Adventure Trail (20 Agustus)

14. Belijong Culture Festival ( 29-30 Agustus)

15. Rebo Kasan (13 September)

16. Gebyar Budaya (14-16 September)

17. Sungailiat Trail Run (16 September)

18. Festival Kemuje (21-23 September)

( Bangkapos.com'> Bangkapos.com/Edwardi)