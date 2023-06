Film Transformers Rise of The Beasts, Tayang Hari Ini, Lihat Jadwal dan Harga Tiket

Transformers: Rise of the Beasts tayang besok

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ada sejumlah film terbaru yang saat ini sedang tayang di Bioskop di Kota Pangkalpinang dan Sungaliat, Provinsi Bangka Belitung pada Rabu (7/6/2023) hari ini.

Deretan film tersebut seperti Transformers: Rise of The Beasts, Fast X, Spiderman Across The Spider Verse dan khusus The Flash jadwal tayang 14 Juni 2023.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tenggelam Saat Berenang di Pantai Tanjungkalian, Jenazah Jonatan Ditemukan

Baca juga: Soal Maling Besar di Pemprov Babel, Adet Minta Pj Gubernur Buktikan, Jika Tidak Akan Lakukan Ini

Film layar lebar Transformers: Rise of the Beasts, telah dapat disaksikan pencinta film action di Kota Pangkalpinang dan sekitarnya.

Panggilan kepada para Autobot, Optimus Prime, pada film Tranformers tentunya ditunggu-tunggu.

Tidak sedikit penggemar film layar lebar kangen dengan robot-robot yang berasal dari planet Cybertron ini.

Setelah film terakhirnya, berfokus pada Bumblebee tayang pada 2018 lalu dan saat ini Transformers kembali menunjukkan eksistensinya.

Sementara terdapat film, lainnya yang masih tayang di sejumlah bioskop di Pangkalpinang dan Sungailiat, seperti Spider-Man Across The Spider Verse, Fast X hingga film horor Spirit Doll.

Baca juga: Cegah Korupsi di Pemprov Bangka Belitung, Pj Gubernur Minta Pendampingan KPK

Baca juga: CEO Angles Wing Akui Sudah Kantongi Izin Minol Tipe A, Ingin Dilihat dari Kacamata Positif

Berikut jadwal tayang dan harga tiket film bioskop di Kota Pangkalpinang dan Sungailiat.

1. Bes Cinema Pangkalpinang

Rabu 7 Juni 2023

Harga Tiket Rp 20.000

Fast X

Jadwal Tayang: 17.50 WIB, 20.35 WIB

Transformers

Jadwal Tayang: 13.00 WIB, 15.30 WIB, 18.00 WIB, 20.30 WIB, 20.45 WIB.

Hati Suhita

Jadwal Tayang: 18.05 WIB

Spiderman Across The Spider Verse.

Jadwal Tayang: 11.30 WIB, 15.10 WIB

Spirit Doll

Jadwal Tayang:12.50 WIB, 14.40 WIB, 16.30 WIB, 18.20 WIB, 20.10 WIB.

The Little Mermaid