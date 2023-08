PDIP Tetap Utuh Dukung Mulkan-Syahbudin di Pilkada Bangka, Bantah Pecah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PDI Perjuangan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bangka masih tetap mendukung pasangan Mulkan dan Syahbudin.

Keduanya merupakan incumbent dimana Mulkan adalah Bupati Bangka dan Syahbudin adalah Wakil Bupati Bangka.

Tag pasangan ini sejak berduet dan hingga kini adalah Mulya.

Hal ini disampaikan oleh Herman Suhadi Sekretaris PDI Perjuangan Bangka Belitung yang juga merupakan Ketua DPRD Bangka Belitung Sabtu (20/8/2023) ditemui di Belitung.

"Hingga hari ini kita di PDI Perjuangan secara utuh tetap mendukung Mulkan dan Syahbudin dalam rangka menjalankan tugas sebagai bupati dan wakil Bupati sampai masa jabatan beliau pada september 2023 dan terus akan mendukung Mulya dalam pilkada," kata Herman Suhadi,

Herman Suhadi membantah terjadi perpecahan antara Mulkan dan Syahbudin.

PDIP tidak melihat adanya perpecahan pasangan Mulya.

Bahkan dalam setiap kesempatan dan berkali kali Mulkan menyampaikan bahwa bersama Syahbuddin dalam menjalankan pemerintahan orang yang terbaik selama 5 tahun ini.

"Tidak ada perpecahan Mulkan dan Syahbudin selalu bersama sama menjalankan pemerintahan. PDI Perjuangan tidak melihat adanya perpecahan," ungkap Herman Suhadi.

Namun menurut Herman Suhadi terkait pilkada, PDI Perjuangan tetap membuka aspirasi masyarakat terkait bakal calon pilkada.

Termasuk pilkada di Kabupaten Bangka aspirasi tetap diserap dari masyakarat.

"Kita tetap membuka aspirasi masyarakat untuk Pilkada di Bangka, hanya sekali lagi saya katakan hingga hari ini kita PDI Perjuangan secara utuh tetap mendukung Mulkan dan Syahbudin," kata Herman Suhadi.

Jika ini terjadi maka pasangan Mulkan dan Syahbudin akan tercatat sebagai pasangan pilkada pertama yang jika terpilih menjadi pasangan bupati dan wakil bupati dua periode tanpa berganti pasangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kenapa tidak jika itu terjadi PDIP tidak salah dalam menentukan pasangan yang didukung masyakarat di Bangka," kata Herman Suhadi.( Bangkapos.com/Deddy Marjaya)

--

