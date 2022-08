Warga Babel Resah Rencana Harga BBM Pertalite Rp10.000, BPJ Berharap Tak Ada Kenaikan

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Â Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite maupun Solar, apakah tetap dipertahankan atau dinaikan.

Terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan BBM jenis pertalite, membuat warga di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ) resah.

Kenaikan harga BBM dikisaran Rp2.000 per liter atau dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.00 per liter membuat keberatan beberapa warga, apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini.

Seorang warga yang juga pedagang di Pangkalpinang, Heri, mengaku khawatir apabila BBM naik.

Hal itu bukan tanpa alasan. Menurut Heri, naiknya harga BBM bisa berdampak terhadap pengeluarannya yang turut membengkak.

Heri juga merasa lebih khawatir jika stok BBM tidak tersedia, mengingat BBM menjadi kebutuhan utama, apalagi dirinya yang kerap kali bolak-balik mencari kebutuhan jualan.

"Kalau harga BBM Pertalite ini naik tentu kita berdampak lah, tapi mau gak mau ya tetap kita beli karena kita jualan otomatis mengunakan kendaraan yang butuh BBM. Jadi kalau stok ada harga naik saya rasa masih bisa sedikit diatasi, tetapi kalau barangnya (BBM-red) yang nggak ada ini yang repot dan akan berdampak total," kata Heri kepada Bangkapos.com, Senin (29/8/2022).

Menurutnya, uang Rp10.000 terbilang nominal yang cukup besar, namun untuk biaya kebutuhan di Bangka Belitung terbilang kecil mengingat harga bahan pokok saja saat ini tinggi.

Dikatakan Heri, angka kenaikan BBM dikisaran Rp10.000 per liter masih dalam angka yang wajar, namun tetap harus dipertimbangkan oleh pemerintah.

"Memang kalau dipikir ya harga cabai aja kemarin tembus Rp 100.000 perkilonya, belum lagi kebutuhan bumbu dapur lainnya. Jadi ibaratnya Rp10.000 ini kalau kita belanja tempe hanya dapat tempe aja, belum bumbu, kaya minyaknya, cabe, dan lainnya," keluhnya.