Harga TBS Kelapa Sawit di Terus Naik, Rerata Hari Ini Rp2.131 per Kg TBS

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Perkembangan harga TBS kelapa sawit pekebun mandiri (non kemitraan) di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di wilayah Kabupaten Bangka, sejak 12 Oktober hingga 21 Oktober rerata sudah di atas angka Rp2.000 per kg TBS kelapa sawit.

"Alhamdulillah saat ini perkembangan harga TBS kelapa sawit cenderung semakin naik, Dinas Pertanian Bangka mendata pada tanggal 12 Oktober rerata harga di 9 pabrik kelapa sawit Kabupaten Bangka di harga Rp2.014 per kg TBS, di mana grafiknya terus naik dan hari ini Jumat (21/10/2022) rerata harga Rp2.131 per kg TBS," kata Kabid Perkebunan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan kepada Bangkapos.com, Jumat (21/10/2022) di kantornya.

Ditambahkannya saat ini harga TBS kelapa sawit di PKS di Kabupaten Bangka paling rendah Rp1.980 per kg TBS dan yang paling tinggi Rp2.250 per kg TBS kelapa sawit, sedangkan harga rerata dari 9 PKS yakni Rp2.131 per kg TBS.

"Untuk harga beli TBS di tingkat petani saat ini sekitar Rp1.850-1.900 per kg TBS kelapa sawit," ujar Subhan.

Dijelaskan untuk harga TBS yang ideal atau zona hijau, yakni harga Rp2.500 per kg TBS kelapa sawit di tingkat pabrik kelapa sawit dan harga Rp2.000 per kg TBS kelapa sawit di tingkat petani, mudah-mudahan besok atau beberapa hari ke depan harga TBS kelapa sawit di Kabupaten Bangka sudah masuk zona hijau," harapnya.

Sementara itu Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Bangka, Jamaludin mengatakan saat ini memang pasokan TBS kelapa sawit rakyat atau petani mandiri di Kabupaten Bangka mengalami penurunan akibat masuk musim trek, sehingga sejumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bangka saling bersaing menaikkan harga TBS.

"Saat ini memang musim trek setengah, kalau biasanya setiap panen dapat 10 ton saat ini hanya dapat 5 ton, sehingga harga TBS kelapa sawit secara per lahan cenderung semakin naik, di awal bulan Oktober hanya di kisaran Rp1.900 tetapi saat ini sudah naik hingga Rp2.250 per kg TBS di tingkat pabrik kelapa sawit," kata Tipek, panggilan akrab Jamaludin.

Ditambahkannya, selain itu kenaikan harga TBS kelapa sawit ini juga dipicu naiknya harga tender CPO KPBN saat ini sekitar Rp12.385 per kg.

"Kita berharap dan berdoa kenaikan harga TBS kelapa sawit bisa terus naik hingga di angka Rp3.000 per kg, karena harga pupuk nonsubsidi saat ini masih tinggi dan belum turun juga. Kalau di petani saat ini memang masih ramai mengeluhkan harga kenaikan pupuk inilah, dampak kenaikan BBM," ujarnya.

Menanggapi program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) yang diusulkan Pemkab Bangka melalui Dinas Pangan dan Pertanian sangat menyambut positif.

"Kita siap bantu perjuangkan bersama-sama, pihak dinas, PPL dan lainnya bersama-sama proaktif dan saling membantu guna menyukseskan program PSR di Kabupaten Bangka ini," katanya.

Menurutnya, memang sangat disayangkan apabila para petani di Kabupaten Bangka tidak ada yang mendapatkan program ini dan juga program beasiswa SDM sawit karena jumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bangka paling banyak, yakni 9 pabrik dan luas kebun kelapa sawit juga luas.

"Kita harapkan semakin banyak anak-anak petani sawit, buruh petik TBS sawit, sopir angkut TBS kelapa sawit juga mendapatkan beasiswa SDM sawit," harapnya.

Jamaludin juga meminta kepada pemerintah agar persyaratan untuk program PSR kelapa sawit lebih disederhanakan lagi, karena di wilayah Kabupaten Bangka ini bukan daerah gambut.

"Kita lihat persyaratan yang berat itu harus ada surat keterangan dari KLHK soal bukan lahan gambut, saya lihat saat ini lahan kebun petani kita bukan di areal lahan gambut," imbuh ya.

(Bangkapos.com/Edwardi)