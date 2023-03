Berita Cetak Bangka Pos Halaman 9

Headline

Harga Cabai Merah Naik Signifikan

* Menjelang Ramadan, harga sejumlah komoditas bahan pokok di Pangkalpinang naik

* Kenaikan harga sangat signifikan terjadi pada cabai merah biasa dan keriting

* Harga cabai merah keriting naik jadi Rp62.500 per kg dari semula Rp41 ribu per kg

* Adapun harga beras, gula pasir, telur, daging ayam potong, dan daging sapi masih stabil

Harga Bahan Pangan di Pasar Tradisional Pangkalpinang

* Beras premium Rp13.700 per kilogram

* Beras medium Rp11.700 per kilogram

* Gula pasir Rp14.500 per kilogram

* Minyak goreng, Minyakita Rp14 ribu per liter

* Daging sapi Rp137.500 per kilogram

* Tetelan Rp87.500 per kilogram

* Daging ayam Rp31.500 per kilogram

* Telur ayam Rp29.500 per kilogram

* Cabai merah keriting dan biasa Rp62.500 per kilogram

* Cabai rawit merah Rp85 ribu per kilogram

* Cabai rawit hijau Rp60 ribu per kilogram

* Bawang merah Rp38 ribu per kilogram

* Bawang putih Rp28.500 per kilogram

* Ikan kembung Rp57.500 per kilogram

* Ikan tenggiri Rp87.500 per kilogram

Sumber: Diskopdag dan UMKM Kota Pangkalpinang

Dua sampai tiga hari ini diperkirakan masih akan naik karena pasokan belum datang. Mudah-mudahan normal lagi

Ulphi Heriyanto

Kabid Pengembangan Perdagangan Diskopdag dan UMKM Kota Pangkalpinang

Cabai Merah Tembus Rp62.500 per Kg

* Harga Sejumlah Bahan Pokok Merangkak Naik Menjelang Ramadan

PANGKALPINANG, BANGKA POS -Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Diskopdag dan UMKM) Kota Pangkalpinang mencatat, sejumlah komoditas bahan pokok di pasar-pasar tradisional di Pangkalpinang mengalami kenaikan harga menjelang Ramadan 1444 Hijriah.

Kenaikan harga sangat signifikan terjadi pada cabai merah biasa dan cabai merah keriting, yang mencapai 52,44 persen.

Kini, harga cabai merah keriting naik menjadi Rp62.500 per kilogram (kg) dari semula Rp41 ribu per kg.